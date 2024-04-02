Ракетоносцы Ту-95МС провели плановый полет над Японским морем

Над нейтральными водами Японского моря прошел плановый полет двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС, сообщило российское министерство обороны.

Продолжительность полета составила порядка 10 часов, их сопровождали истребители Су-30СМ ВКС России, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Командующий дальней авиации генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул, что полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Дальняя авиация России на регулярной основе проводит полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, заключил он.

В феврале 2024 года стратегические ракетоносцы Ту-95МС проводили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.