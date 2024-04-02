Шойгу: В этом году освобождены уже 403 квадратных километра новых территорий

С начала этого года под контроль российских войск в зоне специальной военной операции перешло более 400 квадратных километров. Об этом во вторник в ходе селекторного совещания в военном ведомстве сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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По его словам, только в прошлом месяце на территории Донецкой Народной Республики были освобождены такие населенные пункты как Невельское, Орловка, Тоненькое и Красное. В Запорожской области в марте под контроль наших войск перешел поселок Мирное.

"Всего под наш контроль с начала текущего года перешло 403 квадратных километра территории новых регионов Российской Федерации", - уточнил глава военного ведомства.

Сергей Шойгу рассказал, что после провала контрнаступления противник "пытается закрепиться на отдельных рубежах и позициях".

"Но ни на одном из направлений своих целей ему достичь не удалось", - указал Шойгу.

В то же время группировки российских войск, по словам министра, продолжают "отодвигать украинские формирования в западном направлении".