Ксения Шойгу привезла жителям ДНР гуманитарную помощь

Председатель попечительского совета фонда "Орион" Ксения Шойгу привезла жителям Донецкой Народной Республики гуманитарную помощь. Об этом сообщили в фонде.

"Я абсолютно убеждена, что нам хоть понемножку, но точно необходимо помочь всем. Спасибо большое ОНФ за адресные запросы, потому что для нас очень важно, чтобы мы купили именно то, что нужно, именно тому, кто действительно в этом сейчас нуждается", - приводятся слова Шойгу в сообщении.

В фонде уточняют, что Макеевский городской центр физического здоровья населения "Спорт для всех" нуждался в спортивном снаряжении. "Орион" доставил необходимое для футбола, волейбола, баскетбола, настольного тенниса, шахмат и дартса, а также беговую дорожку и велотренажер. Зугрэсская школа-интернат №31, где обучаются дети с ограниченными возможностями, получила от фонда хозяйственный инвентарь и экипировку для поездок на выступления и конкурсы.

Во время поездки Ксения Шойгу пообщалась с руководством и детьми, которые пришли на занятия в Макеевский городской центр физического здоровья населения. Разговор, в частности, коснулся перспектив открытия секции триатлона, федерацию которого она возглавляет.

Амвросиевский центр реабилитации, где сейчас восстанавливаются после ранений ветераны СВО, обратился к фонду "Орион" с просьбой оказать помощь в приобретении специализированного автотранспорта, предназначенного для перевозки лежачих пациентов и пациентов-колясочников. "Орион" подарил центру новый автомобиль "Соболь", модернизированный специально под потребности маломобильных пациентов.

"Мы побывали в реабилитационном центре, у него действительно великолепные результаты. Нам рассказали о том, что ряд бойцов, которые были полностью обездвижены, восстановившись, ушли на своих ногах, что, конечно, невероятный результат. Будем взаимодействовать. Фонд также продолжит развивать спорт и помогать спортивным школам", - добавила Шойгу.

О фонде

Ксения Шойгу неоднократно лично посещала ДНР и ЛНР с гуманитарной миссией. В частности, она побывала в пострадавшем от ударов Стаханове и Петровском (ЛНР), где навещала с подарками детей, переживших обстрелы, а также в луганском интернате для слепых и слабовидящих детей. Кроме того, Шойгу курировала доставку гуманитарной помощи в Волноваху и поселок Мангуш (ДНР).

"Орион" - фонд гуманитарных инициатив, деятельность которого направлена на поддержку жителей новых регионов России и тех, кто вносит вклад в развитие и безопасность субъектов. Основные направления работы - адресная гуманитарная помощь, помощь в протезировании и реабилитации, донорские акции по сбору крови, проведение мероприятий для детей, строительство спортивных и детских площадок. Инициативы фонда поддерживают известные спортсмены, музыканты, блогеры, артисты, общественные деятели.

Фонд провел более 30 гуманитарных миссий. 70 фур привезли в общей сложности около 800 тонн грузов жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Это продукты питания, постельные принадлежности, гигиенические средства, одежда, бытовая и оргтехника, мебель, оборудование для школ и интернатов, спортивный инвентарь и форма. Кроме того, 235 тыс. детей в новых регионах России получили новогодние подарки. В ЛНР, ДНР, Запорожской области и на Херсонщине прошли более 70 новогодних спектаклей.

В феврале 2024 года в Центре переливания крови НМИЦ ВМТ имени А. А. Вишневского прошла акция фонда по сбору крови для раненых участников СВО и мирных жителей, которую поддержали Иван Охлобыстин и Сергей Карякин. Фонд обеспечил протезами десятки ветеранов специальной военной операции, благодаря чему сейчас они возвращаются к привычному образу жизни.