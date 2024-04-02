Стали известны подробности удара БПЛА по Нижнекамску

Пострадавших и серьезных разрушений в результате утренней атаки БПЛА на одно из предприятий в Нижнекамске нет, сообщил мэр города Рамиль Муллин в своем Telegram-канале. News.ru

«Все службы сработали оперативно. Сработала система безопасности. Пострадавших и серьезных разрушений нет. Технологический процесс предприятия не нарушен», — сообщил градоначальник. Газета.Ru

2 апреля Дроны впервые атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. В результате взрыва в здании общежития политеха пострадали семь человек, в том числе как минимум двое несовершеннолетних. Трое госпитализированы. ТАСС