ВСУ пытаются вытащить с поля боя подбитый Leopard, чтобы он не попал к ВС РФ

Солдаты ВСУ пытаются вытащить подбитый танк Leopard из зоны активных боев под Марьинкой, чтобы тот не попал в руки российских военных. Об этом рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА 20-й мотострелковой дивизии с позывным "Бошка".

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По словам командира, Leopard подбила артиллерия по наводке бойцов из его взвода около трех недель назад. Как пояснил "Бошка", танк двигался по асфальту и солдаты решили подпустить его поближе, чтобы нанести затем более точный удар. В итоге обездвижить Leopard удалось со второго выстрела.

Российские военные хотели забрать танк, однако этому мешали интенсивные бои в том районе. Аналогичные попытки предпринимали и украинцы, но безуспешно.

"Там сидят наши воины, которые не дают им этого сделать", - пояснил "Бошка".

Он отметил, что "целенький, хоть и пораненный" танк стоит в том районе до сих пор.

После уничтожения Leopard "Бошка" получил орден Мужества. Также награды получили многие его сослуживцы.