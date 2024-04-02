Новый титановый бронешлем "Барс-Л" впервые представят на выставке в Петербруге

Концерн "Калашников" впервые представит титановый бронешлем "Барс-Л" на выставке в Санкт-Петербурге.

"АО "НИИ стали" впервые представит титановый бронешлем "Барс-Л" на выставке передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства "ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. День передовых технологий" в Санкт-Петербурге с 3 по 5 апреля", - сообщила пресс-служба концерна.

По внешнему обвесу и площади защиты новинка похожа на уже известный шлем "Эльбрус-Т", однако отличается от него формой и характеристиками. Для снижения веса и упрощения штамповки создатели "Эльбруса" постарались свести к минимуму толщину титановой оболочки и сделали ее состоящей из нескольких частей. Поэтому этот шлем обладает уровнем защиты Бр2, но при этом довольно низкой противоосколочной стойкостью.

Новый шлем "Барс-Л" исправляет этот недостаток. Он обеспечивает противопульную защиту класса Бр2+, то есть защищает своего хозяина от автоматной пули на определенной дистанции. Кроме того, противоосколочная защита даже по стандартному осколку у него составляет 700-720 м/с, а это выше, чем у изделий из сверхмолекулярного полиэтилена высокой плотности или арамидов. Вес шлема стал больше на 100-120 граммов.

Напомним, что в целом титановый шлем имеет ряд преимуществ перед полностью композиционными шлемами, в частности, он более стоек к осколкам от ручных гранат, гранатометных выстрелов, мин и осколочно-фугасных снарядов.