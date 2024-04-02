В последнее время, активность российских военных усилилась в приграничных областях Украины, приводя к ударам по позициям ВСУ в таких местах как Люботин и Харьков. Как информирует Военное дело, на Запорожском участке фронтовая линия не претерпела значительных изменений, но наблюдается усиление позиционных боев вблизи Работино и на западе от Вербового, с применением артиллерии на дальние расстояния.

На Донецком направлении происходят столкновения между военными, с особыми отмеченными успехами российских сил в районе Первомайского. Заметное продвижение видно также возле Тоненького, где российские войска, несмотря на сопротивление, прокладывают путь в направлении Уманского. Штурмовые действия в Бердичах продолжаются, российская сторона стремится вытеснить противника, пока без значимых достижений.

Артемовская линия фронта свидетельствует о том, что российские силы добились прогресса в направлении Часова Яра, захватив ключевые укрепления на подходах к городу. В этом районе украинские подразделения готовятся к обороне. Российские войска также активно действуют на северо-западных окраинах Ивановского, продолжая атаки в Богдановке.