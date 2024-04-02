Назван тип беспилотника, атаковавшего общежитие в Елабуге

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что Елабугу утром 2 апреля атаковали БПЛА самолетного типа. Он отметил, что запустившие дрон выбрали именно этот тип беспилотников ради причинения максимального ущерба. Эксперт объяснил: данный вид БПЛА несет больше взрывчатки. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Если БПЛА похож на самолет, как предполагают в Сети, это не значит, что это был именно самолет. Скорее всего, это БПЛА самолетного типа, какая-нибудь старая модель летательного аппарата, который можно применять и на Украине, и в РФ, им не нужны взлетные полосы. Скорее всего, БПЛА просто сделали по схеме самолета, чтобы поднять как можно больше взрывчатки, — считает Липовой.

Глава Татарстана Рустам Минниханов получает всю необходимую информацию по ситуации в Елабуге и Нижнекамске. Оперативные службы региона находятся в состоянии повышенной готовности. Жителей республики призвали не поддаваться панике, которую пытаются посеять организаторы атаки. По предварительным данным Министерства здравоохранения Татарстана, в результате происшествия пострадали шесть человек.

Telegram-канал «112» опубликовал видео атаки беспилотника на общежитие в Елабуге в Татарстане. На кадрах видно, как к строению приближается дрон самолетного типа, после чего происходит взрыв.