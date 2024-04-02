Генерал заявил, что Харьков не будут «брать в лоб»

Российское командование создает дивизии и новые соединения, однако ВСУ зря готовятся к уличным боям в городе, отметил в эфире НСН Виктор Соболев.

Для того, чтобы взять Харьков под контроль, нужно привести российские войска в состояние, когда они будут способны наступать: для этого делается многое, но еще не все, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что в Харькове появилось большое количество военнослужащих из подразделений Третьей штурмовой бригады ВСУ «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). По словам представителя подполья Сергея Лебедева, которые приводит ТАСС, местные жители говорят о «нашествии» азовцев в центре города по вечерам. При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военное командование работает над усилением обороны Харькова из-за приближающейся российской армии. Соболев отметил, что для наступления на Харьков нужно будет определиться с направлением главного удара.

«Нам нужно привести свои войска в состояние, когда они будут способны наступать. Для этого многое делается, но еще не все. Создаются дивизии, новые соединения, увеличивается выпуск военной техники, оружия и боеприпасов. Оценивается противник, обычно для наступления создается на направлении главного удара превосходство в силах, огневых средствах. В зависимости от того, какой будет противник, такую и нужно иметь наступательную группировку для того, чтобы его разгромить. Думаю, что в лоб Харьков никто брать не будет, если они готовятся к уличным боям, это не имеет смысла», - сказал Соболев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял The New York Times, что Россия хочет контролировать все территории, которые указаны в Конституции как принадлежащие ей. Журналист газеты спросил представителя Кремля, хочет ли Москва взять под контроль больше территорий за пределами тех четырех регионов, которые ранее относились к Украине, а сейчас включены в состав России. Ответ Пескова был отрицательным. При этом военные эксперты настаивают на том, что безопасность Белгорода можно обеспечить только взяв Харьков под контроль. Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН говорил, что если наступление армии России пойдет успешно и оборона Украины будет прорвана, то целесообразно будет взять Харьков в кольцо и держать в блокаде. После этого, указывал он, ВСУ сдадутся сами, передает «Радиоточка НСН».