The Times: новые британские дроны оказались «полной катастрофой»

Британские дроны Watchkeeper с трудом могут работать в плохих погодных условиях - ни один из них сейчас не используется, несмотря на то, что каждый беспилотник стоит около пяти миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Times.

Дроны-разведчики получили столько модификаций (около двух тысяч дополнительных системных требований), что они стали слишком тяжелыми и вся программа превратилась в «полную катастрофу», заявил газете член британского парламента Марк Франсуа. По его словам, восемь дронов были списаны, в результате чего Британия потеряла 40 миллионов фунтов стерлингов.

В то же время израильский дрон Hermes 450, на базе которого создали Watchkeeper, показал себя хорошо и сыграл ключевую роль в операциях Израиля, отмечает газета.

Крис Линкольн-Джонс, бывший майор британской армии, несколько лет наблюдал за Hermes 450 в действии - его попросили проанализировать эффективность дрона.

Результатом исследований Линкольна-Джонса, в основном проводимых в Израиле, стала разработка Watchkeeper - одного из крупнейших беспилотных проектов Министерства обороны Британии общей стоимостью в 1,4 миллиарда фунтов стерлингов. Для армии были закуплены 54 дрона.

Линкольн-Джонс называл Hermes 450 «лучшим дроном в мире». Он подчеркивал, что беспилотник может шпионить за целями до 17 часов на высоте более пяти тысяч метров.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) описывает Hermes 450 как «основную платформу» для борьбы с палестинским движением ХАМАС. Hermes 450 активно используется в секторе Газа.