Администрация Байдена изучает возможность продажи истребителей и ракет Израилю

Администрация действующего президента США Джо Байдена рассматривает возможность продажи крупной партии вооружений Израилю на фоне призывов прекратить подобные действия по мере эскалации ситуации в Газе и потенциальной операции ЦАХАЛ в Рафахе. Об этом пишет The Hill. Речь идет о продаже до 50 новых истребителей F-15, ракетах AIM-120, а также комплектов боеприпасов Joint Direct Attack. Один из членов Комитета по иностранным делам палаты представителей США подтвердил The Hill, что администрация неофициально уведомила соответствующие группы конгресса о принятом решении. Потенциальная продажа происходит на фоне того, как растут призывы к Джо Байдену остановить сделки по передаче оружия, если Израиль не предпримет мер по ограничению числа пострадавших в секторе Газа, отмечается в материале. До этого сенатор США от Демократической партии Крис Ван Холлен призвал Белый дом использовать "рычаги давления", чтобы надавить на Израиль и обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Он также раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за то, что он "продолжает давать отпор" президенту США Байдену "снова и снова".

© Газета.Ru