На Украине увеличили производство БПЛА дальнего действия в 10 раз за год

Украина в 10 раз увеличила производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия по сравнению с прошлым годом. Об этом в интервью Die Welt заявил глава украинского министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, речь идет о беспилотниках дальностью полета от 700 до 1000 километров. Федоров подчеркнул, что ситуация на поле боя сегодня зависит от количества БПЛА, которые в некоторых случаях уже «заменяют артиллерию».

«Конечно, полностью дроны ее заменить не могут, но в какой-то степени они берут на себя ее функцию», — сказал Федоров.

Глава Минцифры добавил, что Украина также развивает робототехнические комплекса и средства радиоэлектронной борьбы для беспилотников. Кроме того, Киев занят внедрением искусственного интеллекта в работу БПЛА — нейросети должны помочь в обнаружении целей и наведении. Первые подобные модели могут ввести в эксплуатацию уже в этом году, но «не в массовом порядке».

Федоров также заявил, что его команда якобы «находится в контакте» с американским бизнесменом Илоном Маском. Министр считает, что Киев и дальше будет пользоваться терминалами спутниковой связи Starlink от компании SpaceX, которая принадлежит предпринимателю.