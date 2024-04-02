Мобилизация: последние новости на сегодня 2 апреля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 2 апреля 2024, в материале «Рамблера».

Матпомощь не будут учитывать при соцподдержке участников СВО

Российский президент Владимир Путин предложил кабмину не учитывать суммы единовременной материальной помощи участникам спецоперации при предоставлении им отдельных мер соцподдержки, сообщает «Дейта.ру».

Речь также идет об оказании государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта.

Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин. Срок исполнения – до 27 апреля текущего года.

В Коми заняты 95% вернувшихся бойцов СВО

Почти тысяча бойцов, которые принимали участие в специальной военной операции, вернулись в Коми, сообщает ТАСС.

Трудоустроены, направлены на переобучение или вышли на пенсию 95% из числа опрошенных. С мая в регионе начнет действовать программа по трудоустройству участников спецоперации с инвалидностью.

План включает ряд мероприятий, в том числе, возмещение расходов работодателям на оборудование рабочих мест и на зарплаты трудоустроенных инвалидов за первый, третий, шестой и восьмой месяцы.

FPV-дроны используют для доставки еды бойцам в отдаленные блиндажи в зоне СВО

Военные России применяют FPV-дроны для доставки еды и воды в отдаленные блиндажи на самых напряженных участках фронта, сообщает ТАСС.

Речь идет о тех местах, откуда бойцы не могут выбраться длительное время, потому что есть определенные задачи, а транспортная доступность крайне опасна. Чтобы не подвергать опасности личный состав, используются дроны.

Самый массовый — семидюймовый беспилотник, у него несколько названий – «Овод», «Саранча».