Спецоперация на Украине 2 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 2 апреля 2024 года.

Разведчики с помощью дронов захватили позицию ВСУ у Соледара

Российские разведчики штурмом взяли позицию Вооруженных сил Украины, сообщает «Газета.ру».

Это произошло в районе Соледара. Для этого бойцы использовали исключительно дроны.

Ни одного человека из личного состава не потеряли, и не было раненых. В ходе операции был взят в плен один военнослужащий ВСУ.

МО РФ заявило об уничтожении диверсантов на купянском направлении

Армейская авиация России уничтожила неуправляемыми ракетами С-8 диверсионно-разведывательную группу, сообщает ТАСС.

Это произошло на купянском направлении. После отработки задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.

В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.

Минобороны России сообщило о нанесении поражения опорникам ВСУ на правом берегу Днепра

Российские артиллерийские подразделения нанесли поражения опорным пунктам Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает ТАСС.

С этой целью была применена реактивная система залпового огня «Ураган». Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени, в этом помогают подразделения, оснащенные беспилотными летательными аппаратами.

Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами БПЛА позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях.