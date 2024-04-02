Польские наемники воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) за деньги, что сказывается на их уровне подготовки и мотивации. Об этом РИА Новости сообщил российский военный из 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным «Бошка».

Он отметил, что поляки часто встречаются на донецком направлении. Собеседник агентства уточнил, что наемники были в поселке Победа в качестве штурмовиков.

«С поляками увиделись. <...> Было весело, было жарко. Повоевали, отвоевали», — рассказал он.

По мнению российского бойца, поляки решили присоединиться к ВСУ из-за денег. «Поэтому там больше не военного опыта, а просто желание денег. Поэтому ничего особого. Воевали хорошо, но недолго», — заявил он.

20 марта стало известно, что российские снайперы выследили группу польских наемников и уничтожили их за минуту. Военные Вооруженных сил России (ВС РФ) потратили три дня на слежку.

По данным Минобороны России, на Украине уничтожены свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе 1427 из Польши.