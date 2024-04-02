Разведчики захватили позицию ВСУ у Соледара, применяя лишь дроны

Российские разведчики штурмовали и захватили позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Соледара, используя исключительно дроны. Об этом сообщил ТАСС соучредитель компании "Беспилотные технологии", основатель благотворительного фонда "Донбасс" Иван Утенков.

"Мы только неделю назад вернулись из командировки, работали на запорожском направлении и в районе Соледара. В районе Соледара <…> разведывательный батальон осуществил штурм с использованием исключительно дронов, ни одного человека из личного состава не потеряли и не было раненых. Использовали исключительно дроны типа Mavic и FPV, в результате чего была занята позиция. И один боец ВСУ сделал правильное решение - сдался [в плен]", - сказал он.

Экс-аналитик ЦРУ предсказал следующие шаги армии РФ на Восточной Украине