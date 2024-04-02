Американский аналитик раскрыл соотношение сил России и НАТО в Арктике

Странам, входящим в Североатлантический альянс, не хватает ресурсов для борьбы с Москвой в Арктике даже после расширения блока на север, сообщил Foreign Policy старший аналитик Института Гудзона Лиселотт Одгаард.

По его словам, даже с учетом Финляндии и Швеции НАТО не хватает военного присутствия на Севере. При этом военный блок плохо подготовлен к противостоянию военным возможностям России в Арктике. США, Канада, Дания, Швеция и Финляндия не готовили свои ВМФ к операциям в высоких широтах, а у норвежского флота недостаточно ресурсов для самостоятельного обеспечения фланга Альянса в Арктике.

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Одгаард указал, что в настоящее время возможностей НАТО недостаточно для выявления действующих в Арктике атомных субмарин ВМФ России. Также блоку не хватает оснащенных ПВО и противолодочным оружием кораблей, способных действовать во льдах. Таким образом, в оборонительных порядках НАТО остаются большие бреши.

Российские атомные подводные лодки, способные нанести удар по Северной Америке, могут пройти из Баренцева моря через Медвежий залив между Скандинавией и Шпицбергеном в Норвегии и подо льдом вдоль побережья восточной Гренландии, не будучи обнаруженными. Это также оставляет большие пробелы в оборонной позиции НАТО. Спецоперация России в Украине также дает Москве стимул работать с Китаем в Арктике, включая совместные военно-морские учения и сотрудничество в береговой охране.

Военно-морская доктрина России 2022 года поставила Арктический регион на первое место. За последние годы Москва построила в Арктике более 475 военных объектов. На Северный флот, расположенный в Баренцевом море, приходится около двух третей возможностей ядерного удара ВМФ РФ. Многоуровневая сеть датчиков, ракетных систем, систем береговой обороны и технологий радиоэлектронной борьбы защищает эти возможности, включая стратегические подводные лодки.