В Харькове произошли взрывы

Взрывы раздались в Харькове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов. Каких-либо подробностей он не привел. Ранее в Харьковской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу.

В ночь на 2 апреля в подконтрольном украинским властям городе Запорожье произошли взрывы. 1 апреля армия России второй раз за день ударила по аэродрому в Кривом Роге на Украине. На прошлой неделе власти Казахстана рекомендовали своим гражданам покинуть Одесскую и Харьковскую области. Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.