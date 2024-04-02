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В Днепропетровске прогремел ряд взрывов

Взрывы прозвучали в Днепропетровске на Украине.

В Днепропетровске прогремел ряд взрывов
© flickr.com
"В Днепре (украинское название Днепропетровска - ред.) слышны звуки взрывов", - сообщил украинский новостной "24 канал" в Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области с 01.25 (совпадает с мск) звучит воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что крымские десантники уничтожили группу вражеской пехоты в опорном пункте у Вербового Запорожской области. Выжившие боевики бежали, бросив снаряжение и вооружение.

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