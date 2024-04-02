В "Хезболлах" пригрозили Израилю возмездием

Шиитская партия «Хезболлах» осудила атаку ВВС Израиля на консульство Ирана в сирийской столице, сообщает ТАСС.

Сказано, что новое преступление не останется без ответа, а Израиль ждет возмездие. Отмечается вклад в укрепление военного потенциала формирований «Хезболлах» в Ливане, который внесли два иранских генерала из Корпуса стражей исламской революции, погибшие в Дамаске.

«Израиль напрасно считает, что ликвидацией командиров он сможет остановить нарастающую волну народного сопротивления в регионе. Напротив, это укрепит решимость противостоять высокомерному жестокому врагу, развязавшему кровопролитие, жертвами которого стали десятки тысяч детей и женщин в Газе», — следует из сообщения.

В КСИР ранее назвали имена семи офицеров Ирана, погибших при израильской атаке по Дамаску. Список возглавляют бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди, который занимал пост командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР в Сирии и Ливане.