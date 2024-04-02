В Херсоне раздалась серия взрывов

На территории подконтрольного Украине города Херсон раздалась серия взрывов, информирует издание «Общественное». Местные власти информацию не подтверждали.

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Подробности ситуации не приводились. Воздушная тревога в Херсонской области объявлена не была.

Ранее сообщалось о возгорании на объекте энергетики в Одесской области на юге Украины, где прогремела серия взрывов. Украинская сторона отмечала, что в результате несколько населенных пунктов региона оказались обесточены. Позднее пожар удалось потушить, причины возникновения возгорания не уточнялись.

Стало известно о применении в зоне СВО российского «Утюга»

До этого стало известно о полном разрушении Змиевской ТЭС в Харьковской области. По данным компании «Центрэнерго», все блоки станции были выведены из строя, также было повреждено вспомогательное оборудование. Степень нанесенного урона инфраструктуре эксперты оценили в категориях от полного до значительного.

Кроме этого, 21 марта украинские СМИ отмечали, что несколько взрывов произошло в Киеве. Как уточняли журналисты, это уже третий случай за последнее время. Городская военная администрация уведомила о работе систем противовоздушной обороны и сообщила про повреждения ряда зданий, жителей призвали спрятаться.