$92.29-0.0799.57+0.04
Войти в почту

Конгрессмен Масси: США необходимо покинуть НАТО

Соединенным Штатам необходимо покинуть НАТО. С таким предложением выступил член Палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси, сообщает РИА Новости.

В США высказались за выход из НАТО
© РИА Новости
"Гавайи не попадают под действие договора НАТО. Некоторые эксперты утверждают, что это необходимо изменить. Я же говорю: давайте выведем из-под действия соглашения остальные 49 штатов," – заявил Масси.

Трамп назвал условие, при котором США останутся в НАТО

Накануне телеканал CNN сообщил со ссылкой на представителя американского Госдепартамента, что штат Гавайи, на территории которого находится крупнейшая база Тихоокеанского флота США Перл-Харбор, не подпадает под статью НАТО о коллективной обороне. Это означает, что в случае нападения на Гавайи эта статья не будет задействована. До этого президент России Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что РФ намерена воевать с Североатлантическим альянсом.

Военные новости
Владимир Путин
Республиканская партия США
НАТО
Госдеп США
Соединенные Штаты
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости