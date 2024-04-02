В НАТО признали, что ВСУ «в определённом смысле» ведут войну альянса
Страны — участницы Североатлантического альянса не желают столкновения с Россией, но поддерживают Киев, поскольку Украина «в определённом смысле» ведёт и их войну.
Об этом в интервью Радио Румынии по случают 20-летия вступления республики в альянс заявил замгенсекретаря НАТО Мирча Джоанэ.
«Мы поддерживаем украинцев, потому что они в определённом смысле ведут и нашу войну, это пробуждение к стратегической реальности в Европе», — приводит его слова ТАСС.
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Джоанэ добавил, что страны НАТО должны готовиться к негативному сценарию, несмотря на отсутствие видимых прямых рисков для их безопасности.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев завил, что НАТО активно участвует в организации обстрелов территории страны.