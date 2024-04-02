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CNN: авиаудар Израиля по консульству Ирана может привести к масштабной войне

Израильский авиаудар по консульству Ирана в Дамаске может стать "последней каплей", которая приведет к масштабной войне в регионе. Такую точку зрения выразил американский телеканал CNN после атаки израильских ВВС.

CNN: авиаудар Израиля по консульству Ирана может привести к масштабной войне
© Flickr / Israel Defense Forces

Как рассказали журналисты канала, многие страны стремились избежать "тотального пожара" в регионе и прилагали все усилия для предотвращения масштабной войны. Но удар по Ирану со сторону ЦАХАЛ резко увеличил вероятность "эскалации военных действий" в регионе.

В "Хезболлах" пригрозили Израилю возмездием

1 апреля в вечернее время израильские ВВС нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске. После этого Катар также осудил авиаудар Израиля в Дамаске. В стране назвали действия еврейского государства грубым нарушением норм международного права.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября.

В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса".

В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ливанская шиитская организация "Хезболла" выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории.

По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет. Ливанская шиитская организация "Хезболла", предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля "Железный купол" в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

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