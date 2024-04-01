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В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности

На территории Липецкой области объявлен режим воздушной опасности. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов.

В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности
© РИА Новости

Он сообщил, что вблизи границ области были замечены беспилотники. По словам главы региона, силы и системы противовоздушной обороны приведены в повышенную готовность.

Артамонов призвал сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

«Следите за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале «Липецкое время»», — добавил Артамонов.

Ранее в Курской области объявили опасность атаки БПЛА. Также опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области.

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