В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности
На территории Липецкой области объявлен режим воздушной опасности. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он сообщил, что вблизи границ области были замечены беспилотники. По словам главы региона, силы и системы противовоздушной обороны приведены в повышенную готовность.
Артамонов призвал сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
«Следите за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале «Липецкое время»», — добавил Артамонов.
Ранее в Курской области объявили опасность атаки БПЛА. Также опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области.