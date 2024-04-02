Израиль использовал F-35 для удара по консульству Ирана в Сирии

Авиаудар по иранскому консульству в Дамаске был нанесен израильскими F-35, использовавшими ракеты большой дальности, сообщает Military Watch Magazine.

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Консульство в сирийской столице было поражено шестью ракетами.

"С октября израильские F-35 получили особенно большое количество запасных частей и другую поддержку от партнеров НАТО по программе F-35, в первую очередь Нидерландов и США, что позволило подразделениям поддерживать нехарактерно высокий темп операций", - пишет MWM.

Между тем издание отмечает, что израильский удар по иранскому консульству был нанесен на фоне успехов проиранских сил в регионе, которые регулярно наносят беспилотные, артиллерийские и ракетные удары по израильским и американским целям.

Напомним, что накануне Израиль нанес авиаудар по генеральному консульству Ирана и резиденции иранского посла в Дамаске. В результате здание было полностью разрушено. Жертвами атаки стали как минимум семь человек, еще 12 человек пострадали. Среди погибших оказались генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.