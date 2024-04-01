Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Мохаммад Хади Хаджи Рахими числится среди погибших в результате удара израильских ВВС по консульству Ирана в Дамаске. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По его сведениям, Рахими занимал пост заместителя бригадного генерала КСИР Мохаммада Резы Захеди, который также погиб при нападении на дипмиссию. Согласно информации телеканала Press TV, Захеди командовал подразделениями сил специального назначения "Аль-Кудс" КСИР в Ливане и Сирии.