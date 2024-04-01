Командующий подразделением КСИР погиб при ударе Израиля по Дамаску
При ударе авиации Израиля по Дамаску погиб командир подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Атака была предпринята в районе 17:30 мск.
По предварительным данным, погибли пять человек. Здание консульства Ирана в Дамаске получило значительные повреждения.
В Минобороны Сирии уточнили, что в результате авиаудара погибли и получили ранения все, кто находился в здании в момент атаки. Ведется разбор завалов.
Израиль нанес удар рядом с посольством Ирана в Сирии
Ранее сообщалось, что ударный дрон атаковал военно-морскую базу ВМС Израиля в Эйлате. Беспилотник повредил одно из зданий. Персонал базы не пострадал.
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