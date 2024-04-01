Военный эксперт рассказал, могут ли срочников отправить к границе зоны СВО

Призывники-срочники не будут отправлены в зону проведения специальной военной операции. Об этом в эфире "Радио 1" напомнил военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин, ссылаясь на сообщение Минобороны РФ. Он также отметил, что новоиспеченные военнослужащие могут подписать контракт с российским военным ведомством.

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"В новые регионы России (срочников - "Газета.Ru") не будут отправлять - это уже заявлено. По сути дела, это зона специальной военной операции. В части, которые находятся вблизи старой границы, в принципе, могут направить срочников. Были случаи, когда в Белгородской области в прошлом году подразделения срочной службы вступали в бой, но это в пределах старой границы", - добавил Дандыкин.

В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Планируется направить на срочную службу 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Призывная кампания завершится 15 июля.

Днем ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Владимир Цимлянский заявил, что граждан, которые подпадают под весенний призыв, не будут направлять в зону спецоперации или пункты дислокации в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.