Командир танковой роты перечислил преимущества Т-90М

Командир танковой роты Генналий Гончаров рассказал о боевой работе танкистов в зоне СВО.

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Раньше Гончаров был сержантом и командовал танком, а теперь он уже лейтенант, и под его командованием находится целая танковая рота, сообщает Минобороны РФ.

"Ребята, кто сидят в окопах, всегда ждут танки в поддержку. Ни одна операция наступательная без танков не обходится", - заявил офицер в видео.

За время службы ему удалось освоить несколько танков. Свой первый Т-72 он сменил на Т-72Б3, а затем пересел на новый Т-90М "Прорыв". По словам Геннадия Гончарова, этот танк выгодно отличается от более старых моделей более совершенными системами наведения и управления, высокой степенью компьютеризации., новым электрооборудованием, легкостью в управлении.

"Естественно, это иномарка среди танков. Ну, точнее иномарка -это иностранная марка, а это - наша, российская", - отметил командир танковой роты.

За службу в зоне СВО Гончарова наградили орденом Мужества и несколькими медалями. По словам самого офицера, в ходе СВО российские танкисты совершают подвиги практически ежедневно.