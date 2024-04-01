В Эстонии заявили, что на Украине есть военные атташе стран НАТО

На Украине уже присутствует военный персонал стран НАТО. Об этом заявил глава министерства обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью газете Die Presse. Российская газета

«Реальность такова, что у каждого государства - члена НАТО уже есть военный персонал на Украине, например военные атташе или люди, которые время от времени ездят на Украину», - заявил он. ТАСС

Он также отметил, что европейские военные не будут сражаться на Украине в окопах, поскольку такое развитие событий уже исключено. Запад обучает солдат ВСУ в Великобритании, 1500 украинцев прошли обучение в Эстонии, еще больше на территории Польши, добавил министр. Газета.Ru