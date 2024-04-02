Политолог объяснил значимость Часова Яра для России

Российские военные взяли под огневой контроль дороги, ведущие в город Часов Яр. Почему этот пункт так важен для ВСУ и как его переход под контроль ВС РФ повлияет на ход спецоперации, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Юрий Светов.

© Минобороны РФ

По его словам, Часов Яр выполнял роль логистического центра, через который осуществлялась ротация украинских формирований, боеприпасов и вооружения. Также именно отсюда велись обстрелы российских территорий. Переход боевой инициативы на этом участке к российским военным позволит продолжить последовательное наступление на войска противника.

Западные аналитики, по словам эксперта, не раз подчеркивали значимость Часова Яра, направив туда высокопоставленных военных из стран Североатлантического альянса для поддержки ВСУ.

— Это стратегическая точка. Взятие нашими войсками Часова Яра означает уничтожение еще одной позиции Украины, с которой ведется обстрел российских территорий. При этом ВСУ будут лишены возможности снабжать войска, которые оккупируют регионы только что вошедшие в состав России, — подытожил собеседник «ВМ».

В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что Вооруженные силы РФ имеют колоссальный успех в продвижении по территории Украины, нанося удары украинской армии и не давая ей возможности обороняться.