В США четыре ударных вертолета Apache разбились за 43 дня

В США эксперты ищут причины участившихся случаев крушения ударных вертолетов AH-64 Apache. В феврале и марте разбились четыре винтокрылых машины, двое пилотов погибли, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

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Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

Первые инциденты Apache произошли 12 и 23 февраля. Затем 24 марта, во время плановых учений на объединенной базе Льюис-Маккорд (штат Вашингтон) разбился еще один вертолет АН-64. А 26 марта в Форт-Карсоне (штат Колорадо) во время тренировочного полета упал еще один Apache.

"Причина недавних инцидентов с участием Apache остается неясной, хотя в 2023 году армия сообщила о значительном увеличении отказов электрогенераторов, которые могли вызвать "потенциально опасное" задымление в их кабинах", - пишет MWM.

Среди других версий авиакатастроф называют возможный технологический брак на производстве. Однако официальных заявлений по поводу крушения Apache пока не последовало.

При этом военные эксперты отмечают, что принятый на вооружение 40 лет назад AH-64 Apache морально устарел и во много проигрывает российским вертолетам Ми-28 и Ка-52.