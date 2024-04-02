Дипломат Гаврилов назвал НАТО анахронизмом холодной войны

Организация Североатлантического договора (НАТО) - это пережиток времен холодной войны, который только усиливает мировые кризисы, а не защищает от них, как уверяют в Вашингтоне и Брюсселе. Об этом заявил в интервью агентству РИА Новости руководитель Делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

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"Результаты геополитической инженерии блока известны всем: разорванные Балканы, бомбардировки Ирака, Ливии и Сирии, разрушение государственности Афганистана, безоглядное расширение альянса на Восток, которое привело лишь к разжиганию конфронтации на постсоветском пространстве и созданию угроз безопасности Российской Федерации", - отметил дипломат.

По его словам, альянс, конечно, пытался переориентироваться на кризисное реагирование и миротворческие усилия, однако ничего конструктивного эти усилия не принесли. Именно поэтому довольно быстро участники блока вновь вернулись к нарративу "российской угрозы", чтобы оправдать увеличение военных расходов. Глава делегации РФ в Вене напомнил, что в годы блокового противостояния большинство заявлений официальных лиц НАТО начиналось с оценки вероятности нападения СССР и стран Варшавского договора. Сейчас такие заявления звучат вновь, а "прямая и значительная угроза" со стороны Москвы даже закреплена в стратегической концепции НАТО, которой альянс планирует руководствоваться в ближайшие десять лет.

"НАТО - это анахронизм холодной войны, который продолжает существовать только благодаря своему неизменному генетическому коду, настроенному на противостояние с нашей страной", - подчеркнул Гаврилов.

Он заявил, что Россия на данном этапе противостоит промышленному конгломерату стран НАТО и Украины, руками которой Брюссель загребает жар непосредственно в вооруженном противостоянии, однако долго такое продолжаться не может.

По словам дипломата, Россия готова к любому сценарию развития событий в зоне СВО, в том числе к отправке кадровых военнослужащих НАТО. В то же время, на Смоленской площади воспринимают скандальные заявления французского президента Эмманюэля Макрона не только как инструмент внутриполитической борьбы, но и как подтверждение успехов российских войск на Украине. Именно на поля боя, отметил Гаврилов, Россия развенчала множество мифов о превосходстве западных вооружений и военных стандартов и показала, что неуязвимых целей для русского оружия на данный момент нет.

"Яркое тому подтверждение - горящие на полях сражений американские танки "Абрамс", британские "Челленджер" и немецкие "Леопарды", - привел он пример краха представлений о преимуществах западных военных технологий.

В том числе поэтому в НАТО опасаются, что обозначенные президентом России Владимиром Путиным цели СВО будут достигнуты, а у альянса не получится добиться "стратегического поражения" нашей страны.

Гаврилов выразил надежду на то, что народ Украины осознает свою роль в глобалистских планах Запада в целом и англосаксонского лобби в частности, поскольку именно последнее имеет непосредственный корыстный интерес в продолжении кровопролития.