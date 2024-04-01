Al Jazeera: армия Израиля покидает больницу "Аш-Шифа" в Газе

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) покидают территорию палестинского медицинского комплекса "Аш-Шифа" в секторе Газа после проведения военной операции на ее территории.

Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera, израильские войска "полностью выводятся из комплекса "Аш-Шифа" и его окрестностей" после военной операции, которая длилась около двух недель.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 31 марта на пресс-конференции, что военные ликвидировали более 200 вооруженных радикалов во время операции в медицинском центре "Аш-Шифа", начатой 18 марта. По словам премьера, эта больница была превращена в "центральный террористический штаб [движения] ХАМАС". В ЦАХАЛ уверяли, что военнослужащие действуют осторожно, "не причиняя вреда гражданским лицам, пациентам, медицинским бригадам и оборудованию". Однако глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что с 18 марта в медицинском комплексе умер 21 пациент.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.