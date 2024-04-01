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Эксперт заявил, что на базе Польши формируется подконтрольный США контур ПВО-ПРО

Подконтрольный США контур противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) формируется на базе Польши. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН) Александр Степанов.

Эксперт: На базе Польши формируется подконтрольный США контур ПВО-ПРО
© РИА Новости

28 февраля Министерство обороны Польши сообщало, что Варшава закупит у США интегрированную систему боевого управления средствами ПВО-ПРО IBCS. Американское оборудование будет использоваться для польской ПРО Wisla и ПВО Narew, его стоимость - $2,53 млрд. Реализация договоренности запланирована на 2024-2031 годы.

По словам Степанова, "структура сделки оставляет контроль за системой IBCS в руках корпорации-разработчика Northrop Grumman, которая является одним из ведущих поставщиков Пентагона".

"Таким образом на базе Польши в Восточной Европе формируется единый подконтрольный США контур ПВО-ПРО. Одновременно акцент на наращивание военной инфраструктуры стратегического характера определяет будущие планы НАТО по проецированию угроз на российском направлении - при использовании Польши в качестве ключевого регионального плацдарма и выведенного в авангард центра радиоэлектронной разведки. Сегодня на наших глазах прорисовывается следующий такт эскалации на восточноевропейском театре военных действий, в котором Варшаве отведена главная и весьма незавидная роль", - говорит Степанов.

Он уточнил, что после приобретения компонентов боевого управления польские батареи ПВО смогут действовать в рамках единой интегрированной системы. На начальном этапе Польша намерена использовать эту систему для управления своими 12 батареями ЗРК Patriot, которые являются основной частью формирующегося рубежа ПРО Wisla и сведены в шесть огневых единиц в польской организации ПВО. Всего в рамках программы Wisla Польша намерена приобрести у США восемь батарей ЗРК Patriot, напомнил он.

Эксперт добавил, что в механизмы управления IBCS будут интегрированы и 23 батареи малой дальности ЗРК Narew, вооруженные модульными ракетами MBDA или CAMM.

"В перспективе наземные польские системы ПВО планируется интегрировать с системами боевого управления ПВО истребителей F-35, и, возможно, с ракетно-артиллерийскими системами, которые показали свою высокую эффективность в борьбе с многочисленными ударными дронами. Это позволит в будущем с помощью IBCS проводить многодоменные операции", - уточнил эксперт.

Кроме того, по заявлению министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, вошедшая в состав НАТО Швеция поставит в интересах польских ВВС самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Saab 340 AEW стоимостью €52 млн. Установленная на этом самолете аппаратура позволяет обнаруживать самолеты на расстоянии до 400 км, корабли на дистанции свыше 300 км и маневрирующие ракеты на расстоянии до 200 км, добавил Степанов. "Польша станет второй страной после Соединенных Штатов, у которой будет эта мощная интегрированная система командования силами ПВО-ПРО", - заключил он.

Из США в Польшу

В 2018 году Польша подписала с США контракт на приобретение американской системы Patriot для создающейся национальной системы ПРО Wisla. Две фазы этой программы предусматривают приобретение Польшей 16 пусковых установок, 208 ракет, четырех радиолокационные станции с радарами. США также согласились, чтобы польские комплексы были интегрированы с системой IBCS, предусматривающей создание автоматизированной системы управления войсками на поле боя.

В сентябре 2023 года, как сообщал действующий тогда глава министерства обороны Мариуш Блащак, Польша согласовала покупку у США 486 пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS. Степанов уточнил, что за всю историю с 1996 года выпущено 540 таких установок, из них в строю осталось около 510 единиц. Дальность стрельбы HIMARS - до 480 км в зависимости от типа используемых ракет. Особенностью системы является высокая мобильность, скорость развертывания и применения, позволяющие покинуть место за несколько минут, избегая контрбатарейного воздействия.

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