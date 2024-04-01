Эксперт: На базе Польши формируется подконтрольный США контур ПВО-ПРО

Подконтрольный США контур противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) формируется на базе Польши. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН) Александр Степанов.

28 февраля Министерство обороны Польши сообщало, что Варшава закупит у США интегрированную систему боевого управления средствами ПВО-ПРО IBCS. Американское оборудование будет использоваться для польской ПРО Wisla и ПВО Narew, его стоимость - $2,53 млрд. Реализация договоренности запланирована на 2024-2031 годы.

По словам Степанова, "структура сделки оставляет контроль за системой IBCS в руках корпорации-разработчика Northrop Grumman, которая является одним из ведущих поставщиков Пентагона".

"Таким образом на базе Польши в Восточной Европе формируется единый подконтрольный США контур ПВО-ПРО. Одновременно акцент на наращивание военной инфраструктуры стратегического характера определяет будущие планы НАТО по проецированию угроз на российском направлении - при использовании Польши в качестве ключевого регионального плацдарма и выведенного в авангард центра радиоэлектронной разведки. Сегодня на наших глазах прорисовывается следующий такт эскалации на восточноевропейском театре военных действий, в котором Варшаве отведена главная и весьма незавидная роль", - говорит Степанов.

Он уточнил, что после приобретения компонентов боевого управления польские батареи ПВО смогут действовать в рамках единой интегрированной системы. На начальном этапе Польша намерена использовать эту систему для управления своими 12 батареями ЗРК Patriot, которые являются основной частью формирующегося рубежа ПРО Wisla и сведены в шесть огневых единиц в польской организации ПВО. Всего в рамках программы Wisla Польша намерена приобрести у США восемь батарей ЗРК Patriot, напомнил он.

Эксперт добавил, что в механизмы управления IBCS будут интегрированы и 23 батареи малой дальности ЗРК Narew, вооруженные модульными ракетами MBDA или CAMM.

"В перспективе наземные польские системы ПВО планируется интегрировать с системами боевого управления ПВО истребителей F-35, и, возможно, с ракетно-артиллерийскими системами, которые показали свою высокую эффективность в борьбе с многочисленными ударными дронами. Это позволит в будущем с помощью IBCS проводить многодоменные операции", - уточнил эксперт.

Кроме того, по заявлению министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, вошедшая в состав НАТО Швеция поставит в интересах польских ВВС самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Saab 340 AEW стоимостью €52 млн. Установленная на этом самолете аппаратура позволяет обнаруживать самолеты на расстоянии до 400 км, корабли на дистанции свыше 300 км и маневрирующие ракеты на расстоянии до 200 км, добавил Степанов. "Польша станет второй страной после Соединенных Штатов, у которой будет эта мощная интегрированная система командования силами ПВО-ПРО", - заключил он.

Из США в Польшу

В 2018 году Польша подписала с США контракт на приобретение американской системы Patriot для создающейся национальной системы ПРО Wisla. Две фазы этой программы предусматривают приобретение Польшей 16 пусковых установок, 208 ракет, четырех радиолокационные станции с радарами. США также согласились, чтобы польские комплексы были интегрированы с системой IBCS, предусматривающей создание автоматизированной системы управления войсками на поле боя.

В сентябре 2023 года, как сообщал действующий тогда глава министерства обороны Мариуш Блащак, Польша согласовала покупку у США 486 пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS. Степанов уточнил, что за всю историю с 1996 года выпущено 540 таких установок, из них в строю осталось около 510 единиц. Дальность стрельбы HIMARS - до 480 км в зависимости от типа используемых ракет. Особенностью системы является высокая мобильность, скорость развертывания и применения, позволяющие покинуть место за несколько минут, избегая контрбатарейного воздействия.