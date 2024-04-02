Шойгу: призывников не будут привлекать к участию в СВО

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания сделал несколько важных заявлений о ходе весенней призывной кампании,которая стартовала 1 апреля. Он подчеркнул, что призывники не будут привлекаться к участию СВО. Об этом сообщает ТАСС.

Во всех регионах страны сформировано 2646 призывных комиссий. Отметил министр. Он напомнил, что, согласно указу президента, призыву на срочную военную службу в весеннюю кампанию подлежат 150 тысяч человек. Большинство из них получит военно-учетную специальность и только после этого отправится к местам службы;

Шойгу обратил внимание должностных лиц на то, что военные, у которых срок военной службы по призыву истек, должны быть своевременно уволены из рядов ВС РФ и организованно отправлены к месту жительства.