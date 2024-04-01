В небе над Эйлатом зафиксировали подозрительный воздушный объект

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала подозрительный воздушный объект в небе над городом Эйлат, расположенном на юге Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале армейской пресс-службы. По ее информации, бойцы ЦАХАЛ зафиксировали подозрительный воздушный объект, который проник на территорию Израиля с востока. Этот объект "упал в Эйлатском заливе".

© Ariel Schalit/AP

"Информации о пострадавших нет, был причинен легкий ущерб зданию", - сказано в сообщении. До этого в Израиле заявили о перехвате подозрительной воздушной цели.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен к ХАМАС попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название "Железные мечи", одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.