Вучич заявил о значительном укреплении Сербией своих ВС

Вооруженные силы Сербии находятся в процессе существенного укрепления, что обусловлено необходимостью самостоятельного обеспечения обороны ввиду отказа от вступления в НАТО. Об этом заявил президент республики Александар Вучич в ходе смотра на военном аэродроме Батайница, где присутствовали министр обороны Милош Вучевич, спикер парламента Ана Брнабич и президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

"Мы заказали <...> еще несколько десятков комплексов системы залпового огня, что кардинально усилит нашу огневую мощь. Но всего этого недостаточно, потому что нужно учитывать специфику позиции нашей страны, которая является единственной нейтральной в военном плане страной в этой части света, мы должны понимать, с какими вызовами сталкиваемся", - отметил Вучич.

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"Сейчас мы находимся в процессе приобретения новых аппаратов. В ближайшее время вы будете оповещены, речь идет о нескольких истребителях для ВС Сербии. Мы приобретаем много другого и продолжаем укреплять нашу армию с упором на национальную промышленность, национальное производство", - заявил президент журналистам, добавив, что Сербия по уровню производства вооружений находится на одном уровне с такими странами, как Франция и Германия.

Глава государства считает, что оборонной промышленности республики необходимо уделять повышенное внимание производству беспилотных транспортных средств и летательных аппаратов, предназначенных для наступательных операций и помощи раненым в зоне конфликтов. "Уже через 20 дней вы сможете увидеть первые боевые стрельбы и применение сербских беспилотников. Это будут первые официальные, а не учебные стрельбы [техники] в армии Сербии", - сказал президент.

Ранее Вучич указывал, что страны Запада не позволяют Сербии приобретать оружие и амуницию на Востоке. Президент напомнил, что республика заказала в РФ системы радиоэлектронной борьбы "Красуха" и "Репеллент", но не может их получить не по вине Москвы.