Российские ВКС уничтожили базу боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили расположенную в труднодоступных районах базу боевиков в сирийской провинции Хомс, заявил на брифинге замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов. По его словам, террористы располагались в горных хребтах Джебель-Эль-Мраах.

© Минобороны РФ