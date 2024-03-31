Израиль нанес удары по объектам в окрестностях Дамаска

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары по ряду объектов в окрестностях Дамаска. Об этом сообщило сирийское агентство SANA, ссылаясь на военный источник.

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«Сегодня примерно в 21.30 израильский враг совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по ряду объектов в окрестностях Дамаска», — сказал он.

По словам источника, в результате атаки ранения получили два мирных жителя. Кроме того, был нанесен материальный ущерб.

Незадолго до этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате при помощи истребителя «подозрительной воздушной цели», которая летела в сторону воздушного пространства страны из Сирии.

30 марта Reuters сообщил, что Израиль впервые за несколько месяцев нанес мощные удары по северной сирийской провинции Алеппо во время которого был поражен высокопоставленный командир «Хезболлы» в Ливане Али Абед Ахсан Наим. Ударам подверглись места дислокации «Хезболлы» и Корпус стражей иранской революции (КСИР).

Кроме того, истребители Военно-воздушных сил (ВВС) страны нанесли три удара по городу Эт-Тайбе на юге Ливана.