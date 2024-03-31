Политолог оценил возможность отправки Западом военных на Украину

Страны Запада используют информационный ход в связи с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину, Россия должна быть к этому готова. Об этом заявил политолог Василий Колташев, передает газета «Известия».

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По его словам, сначала на Западе говорили о невозможности отправки вооружения на Украину, но теперь поставки осуществляются на миллиарды долларов.

«Сначала что-то предлагается, потом отрицается, обсуждается, а затем начинается имитация обсуждения», — заявил Колташев.

До этого председатель Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Яэль Браун-Пиве на совместном брифинге со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком в Одессе заявила, что в вопросе оказания помощи Украине «все остается возможным». Во время выступления она напомнила о словах Макрона о возможности отправить войска на Украину. По ее словам, «ничего не исключено, все остается возможным» в той позиции, которой придерживается и будет придерживаться Париж до окончания украинского конфликта.