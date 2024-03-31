Глава МИД Финляндии высказалась об отправке западных войск на Украину

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен не исключила, что в будущем западные войска отправятся на Украину. Сейчас, по ее словам, такой нужды нет, сообщает РИА Новости.

Валтонен заявила журналистам, что сейчас не время отправлять войска, и обсуждать это на данном этапе в Финляндии не хотят.

«Но в долгосрочной перспективе мы, конечно, не должны ничего исключать», — заявила министр в интервью Financial Times.

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По ее словам, «раскрывать все карты» не следует, к тому же Запад не знает, как будет разворачиваться конфликт и что произойдет в будущем.

В свою очередь министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что слова французского президента об отправке войск на Украину «пробудили лидеров Европы». Однако, по его мнению, безопаснее помогать Киеву оружием и финансами, а не экспедиционными корпусами.

Накануне лидер французской парии «Патриоты» заявил, что Запад находится в панике из-за осознания поражения в конфликте на Украине.