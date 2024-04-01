Над Белгородской областью сбили 19 снарядов «Вампира»

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 19 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир» (Vampire) над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

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По их данным, атаку противника по объектам на территории России удалось пресечь около 18:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО девятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В этот же день Минобороны сообщало, что система ПВО сбила в небе над Белгородской областью 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — добавили в министерстве.

Тогда, по словам губернатора российского региона Вячеслава Гладкова, при обстреле пострадали девять человек.