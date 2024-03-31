Спецоперация на Украине 31 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 31 марта 2024 года.

Echos: французская армия в зоне СВО не изменит ситуацию в пользу Украины

В случае отправки военнослужащих Франции на Украину ситуация на фронте не изменится, сообщает RT со ссылкой на Echos.

Это связано с тем, что у российских военных есть управляемые бомбы и другое оружие дальнего радиуса действия.

Без союзников французские войска не смогут поставить против РФ серьёзный барьер — ни вдоль Днепра в Запорожской области, ни на подступах к Одессе.

Российские FPV-дроны «Джокер-10» научили сбивать беспилотники

В России представили новую модификацию FPV-дрона «Джокер-10», сообщает «Взгляд».

Он способен поражать вражеские коптеры взрывчаткой или таранить.

На беспилотник крепятся трубы от ложных тепловых целей самолётов, которые вместо высокотемпературной массы начиняются взрывчаткой и поражающими элементами. На аппарат можно установить до шести таких труб. Дрон также может уничтожать цели путем тарана.

МО РФ сообщило о срыве штурмовиками Су-25 ротации ВСУ на северодонецком направлении

Российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на северодонецком направлении, сообщает ТАСС.

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.

Также экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Все указанные цели были успешно поражены.