Талибы обвинили США в нарушении воздушного пространства Афганистана

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) обвинило США в нарушении воздушного пространства Афганистана. Об этом в субботу заявил представитель сформированного радикалами временного афганского правительства Забихулла Муджахид.

Он отметил, что американские БПЛА патрулируют провинции Кандагар и Нимроз.

"Эти летательные аппараты, несомненно, принадлежат США, пересекают воздушное пространство некоторых соседних стран и летят в Афганистан", - привел телеканал TOLOnews слова Муджахида.

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Представитель правительства талибов отметил, что соседние с Афганистаном страны не должны допускать полеты американских БПЛА в своем воздушном пространстве.

6 марта начальник Генштаба армии Афганистана, сформированной "Талибаном", Кари Фасихуддин Фитрат заявил, что воздушное пространство страны все еще находится под контролем США, американские БПЛА курсируют над ее территорией.