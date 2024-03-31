Польша подняла самолеты из-за российских ракет

Польша подняла самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства внутри страны из-за работы российской авиации на Украине. Об этом сообщило польское оперативное командование.

«В воздушном пространстве Польши летают самолеты Польши и ее союзников <…> Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, расположенным на территории Украины», — сообщило командование Польши. Заявление опубликовано в соцсети X.

По данным telegram-канала «Украина.ру», взрывы прозвучали во многих украинских регионах. Там отметили Львовскую, Тернопольскую, Волынскую, Ивано-Франковскую области. «Удары наносятся по объектам энергетической инфраструктуры», — передает teelgram-канал.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, передает RT. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Мартыновский аэродром и военная часть в Николаевской области Украины попали под удар ВС РФ, сообщает «Национальная служба новостей».