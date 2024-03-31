Во Франции высказались о военной помощи Украине словами «все возможно»

В вопросе оказания помощи Украине «все остается возможным». Об этом сказала председатель Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Яэль Браун-Пиве, пишет РБК.

На совместном брифинге со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком в Одессе Браун-Пиве напомнила о словах президента Эммануэля Макрона о возможности отправить войска на Украину.

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По ее словам, в той позиции, которую Франция демонстрировала и будет демонстрировать до окончания военных действий, «ничего не исключено, все остается возможным».

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что его войска могут провести наземные операции на территории Украины. Позднее он повторил свои слова, отметив, что этот вариант возможен.