Российская армия оказалась крайне эффективна, в то время как западные страны сократили поддержку Киева, а Вооруженные силы Украины исчерпали средства противовоздушной обороны, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление американского аналитика, руководителя группы геопространственной разведки Института изучения войн Джорджа Барроса.

«Русские продемонстрировали эффективность и смертоносность своей армии», — сказал он.

СМИ: планирующие бомбы РФ подвергают угрозе украинские средства ПВО

Ситуацию, в которой оказалась Украина, он назвал ужасной. По словам эксперта, американские обещания поддержки Киева оказались блефом, поскольку республиканское большинство Палаты представителей Конгресса США не намерено одобрять очередное выделение военной помощи украинским Вооруженным силам. Кроме того, европейские страны вместо прямой помощи выделяют средства на укрепление собственной обороны, в том числе заводов по производству боеприпасов, которые заработают только спустя несколько лет.

Баррос указал, что из-за этого количество средств ПВО у Киева почти исчерпано и находится на критически низком уровне, а военно-воздушные силы Украины и деградировали.

Ранее портал Business Insider сообщил, что российская армия с помощью ударов планирующими бомбами вынуждают Украину размещать средства ПВО близко к линии соприкосновения, делая их уязвимыми для атак.