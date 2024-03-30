Симоньян обнаружила доказательства присутствия военных ВСУ в РДК*

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян разместила видео, которое было снято членами ячейки РДК* перед атакой на село Козинка в Белгородкой области.

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— Еще кое-что из рубрики «Крайне интересное» оказалось у меня. Съемка была сделана накануне атаки на Козинку, — сообщила она в Telegram-канале.

По ее словам, в ролике боевики РДК* разговаривают на украинском языке, так как «являются кадровыми украинскими военными». Журналистка рассказала, что видео было снято на камеру, которую подобрал военный ВС РФ.

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На кадрах видно, как члены РДК* с желтыми повязками на рукавах, означающими принадлежность к ВСУ, общаются между собой на украинском языке. На первом видео боевики стоят в лесу, на втором — едут в автомобиле.

Солдаты ВС России в ночь с 27 на 28 марта произвели серию ударов по Харькову, в результате чего ликвидировали около 50 украинских военных, наемников и диверсантов. Об этом со ссылкой на коллег сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.